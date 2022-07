Apre a Istanbul centro per coordinamento corridoi grano

(ANSA) - ISTANBUL, 27 LUG - Ha aperto a Istanbul il centro di coordinamento sui corridoi sicuri nel Mar Nero per l'esportazione di grano dall'Ucraina.

È in corso in questo momento una riunione a cui partecipano quattro rappresentanti della Russia, tre dell'Ucraina e tre delegati delle Nazioni Unite. Il centro si trova all'interno del campus dell'Università della Difesa nazionale di Turchia. Una cerimonia di inaugurazione con la partecipazione del ministro della Difesa turco Hulusi Akar è prevista nel primo pomeriggio.

(ANSA).