Bombardieri, bonus sono mancette elettorali, serve altro

ANSA Lavoro - SESTO SAN GIOVANNI, 26 LUG - Servono "interventi strutturali" sul potere d'acquisto di lavoratori e dei pensionati e non "mancette elettorali" Lo afferma il segretario generale della Uil Paolo Bombardieri sottolineando che "il tempo dei bonus è finito". Questi ultimi infatti "sembrano più mancette elettorali, mentre i soldi a disposizione debbono essere utilizzati per dare una risposta a queste emergenze". "Le persone che noi rappresentiamo e le persone che vivono in un momento di grande sofferenza - conclude - non possono aspettare le elezioni e non possono aspettare la manovra di gennaio". (ANSA).