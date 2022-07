Scontro tra barche all'Argentario, un morto e un disperso

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Una barca a vela ed un motoscafo si sono scontrati nel tratto di mare tra l'Isola del Giglio e l'Argentario. Secondo le prime informazioni della Capitaneria di Porto, al momento il bilancio è di un morto, un disperso e quattro persone tratte in salvo.

In seguito allo scontro, avvenuto attorno alle 17.30, la barca a vela si sarebbe spezzata in due e sarebbe affondata. Lo scontro, dicono i soccorritori, sarebbe stato molto violento. Tra le quattro persone salvate ci sarebbe un ferito grave già trasportato in eliambulanza all'ospedale di Siena.

Nella zona dove è avvenuto l'incidente, l'area vicino all'Isolotto al largo di Porto Ercole tra Torre Ciana e l'isola del Giglio, ci sarebbe un fondale di circa 40 metri. Sul posto i vigili del fuoco, la guardia costiera e due elicotteri. (ANSA).