Cina: riunione urgente delle banche su boicottaggio mutui

(ANSA) - PECHINO, 14 LUG - Le autorità bancarie e vigilanza cinesi hanno convocato una riunione d'urgenza con gli istituti di credito a causa del numero crescente di mutuatari che si rifiutano di ripagare le rate su finanziamenti relativi a progetti immobiliari non ancora completati. Lo riferisce l'agenzia Bloomberg, citando fonti vicine al dossier, secondo cui la riunione si sarebbe tenuta in settimana convolgendo il ministero per la Casa e lo Sviluppo urbano-rurale, le autorità di regolamentazione finanziaria e le principali banche cinesi, preoccupate che il boicottaggio dei mutui possa riverberarsi sui mercati. (ANSA).