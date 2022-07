Su La7 arrivano Cazzullo e Balivo

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Ci sono Aldo Cazzullo con 'Una giornata particolare' e Caterina Balivo, con un game show prima del tg, fra le novità della stagione di La7. Un palinsesto, spiega il presidente Urbano Cairo, che "funziona molto bene" e ci pone "dal 2019 come sesta rete del Paese, dalle 20.30 alle 22.30 stabilmente davanti a Rete4".

"Per quanto riguarda le cose principali - dice - è tutto confermato a partire dalla domenica con Non è l'Arena di Giletti", lunedì spazio alla fiction, confermato DiMartedì, al mercoledì Atlantide, giovedì Piazzapulita e venerdì Propaganda Live con Diego Bianchi, Makkox e tutta la squadra che ha rinnovato per tre anni". Sabato pomeriggio calcio femminile di serie A. (ANSA).