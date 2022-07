Usa, sparatoria in Illinois: il killer accusato di 7 omicidi

(ANSA) - WASHINGTON, 05 LUG - Robert E. Crimo III è stato accusato di sette omicidi di primo grado, "accuse che garantiranno una condanna a vita senza possibilità di libertà condizionale". Lo ha annunciato Eric Rinehart, attorney statale della contea di Lake in Illinois, teatro della sparatoria durante la parata del 4 luglio.

Il procuratore ha preannunciato "molte altre accuse", anche per i tentati omicidi e per le vittime psicologiche dell'accaduto, e chiederà che il giovane sia detenuto senza possibilità di rilascio su cauzione. (ANSA).