Scioperi: Commissione, stop aerei 17/7 ridotto a 4 ore

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Con riferimento agli scioperi proclamati in EasyJet, Ryanair, Malta Air, Volotea e Crewlink per il 17 luglio 2022, la Commissione è intervenuta con delle indicazioni immediate volte a limitarne la durata. Lo annuncia la stessa Commissione di Garanzia degli scioperi.

Le organizzazioni sindacali Uil Trasporti e Filt Cgil si sono prontamente adeguate ed hanno ridotto le astensioni da 24 a 4 ore (dalle ore 14.00 alle ore 18.00).

Si rammenta che le fasce di garanzia, nelle quali il servizio di trasporto aereo sarà integralmente garantito, sono le seguenti: 7.00-10.00 e 18.00-21.00. (ANSA).