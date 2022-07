In Grecia riapre il Canale di Corinto dopo una frana nel 2021

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Il Canale di Corinto in Grecia è di nuovo aperto alla navigazione. Lo ha annunciato oggi ad Atene un portavoce del governo greco, stando a quanto riporta la Dpa.

Il canale lungo 6,3 chilometri era stato chiuso dopo una frana avvenuta il 15 gennaio del 2021. I lavori non sono però del tutto terminati e le autorità hanno quindi concesso solo un'apertura di tre mesi per l'alta stagione turistica.

Navigare all'interno di questo canale è anche un'attrazione turistica, considerate le pareti della scogliera che si innalzano fino a 85 metri sul livello del mare.

Inaugurato alla fine del XIX secolo, il Canale di Corinto, che dista 80 chilometri da Atene, è regolarmente chiuso alla navigazione, soprattutto in inverno, a causa degli smottamenti del terreno. Permette alle barche il passaggio diretto dal Golfo di Saronico, nel Mar Egeo, a quello di Corinto e poi fino al Mar Ionio a ovest, impedendo di aggirare il Peloponneso. È accessibile solo alle imbarcazioni con una larghezza inferiore ai 17 metri. Le moderne navi da crociera non sono quindi autorizzate al transito. (ANSA).