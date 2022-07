Australia:inondazioni Sydney,almeno 30 mila persone evacuate

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Almeno trentamila persone evacuate e nuovi ordini di evacuazione in arrivo per gli abitanti di Sydney dopo che le piogge incessanti hanno inondato diversi sobborghi della più grande città australiana. Le autorità hanno diramato l'allerta per peggioramenti nelle prossime 12 ore. Lo scrive la Cnn.

Un intenso sistema di bassa pressione al largo della costa orientale dell'Australia si prevede che porterà altre forti piogge nelle regioni meridionali del Nuovo Galles del Sud, dopo un fine settimana difficile.

"Se nel 2021 eravate al sicuro, non pensate di esserlo anche stasera. Si tratta di una situazione in rapida evoluzione e potremmo vedere colpite aree che non hanno mai sperimentato inondazioni prima d'ora", ha dichiarato il ministro dei servizi di emergenza del Nuovo Galles del Sud, Steph Cooke, in un briefing televisivo per i media. Il ministro ha esortato le persone a riconsiderare i viaggi per le vacanze, dato che il maltempo ha colpito all'inizio della pausa scolastica.

"È una situazione di emergenza che mette in pericolo la vita", ha dichiarato Cooke. (ANSA).