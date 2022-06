Mondiali nuoto: impresa Paltrinieri, oro nella 10 km

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Nuova impresa di Gregorio Paltrinieri ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. Il campione emiliano ha vinto la medaglia d'oro nella 10 km di fondo, che si aggiunge all'oro nei 1500sl in vasca e al bronzo in staffetta e all'argento nella 5 km sempre sul Lupa Lake. Il trionfo dell'azzurro è arricchito dall'argento conquistato da Domenico Acerenza, arrivato subito alle spalle dell'atleta delle Fiamme Oro. (ANSA).