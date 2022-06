Covid: 55.829 contagi, 51 le vittime. Tasso al 23,4%

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Sono 55.829 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 56.166. Le vittime sono invece 51, in calo rispetto alle 75 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 238.069 tamponi con il tasso di positività al 23,4%, in aumento rispetto al 22,6% di ieri.

Sono invece 225 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, nove in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 29. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.205, ovvero 141 in più di ieri.

Gli attualmente positivi sono 678.178, quindi 25.606 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 18.128.044 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.018. I dimessi e i guariti sono 17.281.848, con un incremento di 30.753. (ANSA).