Salva le due figlie in mare ma lui annega, muore papà 47enne

(ANSA) - BARI, 18 GIU - Un 47enne di Bari è morto in mare poco dopo le 15 di oggi in località Forcatella, in provincia di Brindisi, dopo aver salvato le due figlie gemelli 11enni, che non riuscivano a tornare a riva. L'uomo era sulla spiaggia con la sua famiglia quando ha notato le figlie in difficoltà a causa delle onde provocate dal vento maestrale, e si è tuffato riuscendo a metterle in salvo. Lui, però, è rimasto intrappolato tra le onde. Altri bagnanti si sono tuffati per aiutarlo ma quando l'hanno raggiunto era già morto. Inutili i tentativi del personale del 118 di rianimarlo. Forse è stato colto da infarto per lo sforzo eccessivo. Sono in corso indagini. Sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto e i Carabinieri. (ANSA).