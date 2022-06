Salvini, sconto benzina verrà rinnovato per tutta l'estate

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Ieri mi hanno dato la conferma che lo sconto benzina verrà rinnovato per tutta l'estate". Lo ha detto Matteo Salvini in collegamento a Telelombardia questa mattina prima di entrare nell'aula bunker dell'Ucciardone, a Palermo, per l'udienza del processo Open Arms.

"Ho chiesto a Franco di trovare le risorse e lui mi ha risposto che servono 4-5 miliardi. Allora io gli ho detto: troviamoli. Lo sconto precedente scade l'8 luglio ed entro giugno c'è impegno a rinnovare questo benedetto sconto", ha aggiunto. (ANSA).