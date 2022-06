Papa: cristiani testimoni pace, non gli uni contro gli altri

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 03 GIU - I cristiani devono essere testimoni di pace e possono farlo se sono uniti, "non gli uni contro gli altri". Lo ha detto il Papa nell'udienza ad una delegazione di giovani sacerdoti e monaci di Chiese ortodosse orientali. "Oggi ancora il mondo attende, anche inconsapevolmente, di conoscere il Vangelo di carità, libertà e pace che noi siamo chiamati a testimoniare gli uni insieme agli altri, non gli uni contro gli altri o gli uni lontano dagli altri", ha sottolineato Papa Francesco, ringraziando i religiosi "per tutti i semi di amore e di speranza sparsi" in varie regioni "ancora segnate da conflitti troppo spesso dimenticati".

