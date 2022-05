Texas: padre del killer chiede scusa, doveva uccidere me

(ANSA) - NEW YORK, 27 MAG - "Mi dispiace per quello che ha fatto mio figlio. Doveva uccidere me". E' lo sfogo del papà del killer della scuola elementare di Uvalde. In un'intervista con il Daily Beast, l'uomo si dice sorpreso.

"Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere da mio figlio. Avrebbe dovuto uccidere me invece di fare quello che fatto", dice Salvador Ramos, lo stesso nome del figlio assassino.

Ramos era al lavoro quando è stato contatto da sua madre per informarlo della sparatoria. "Hanno ucciso il mio ometto. Non vedrò più mio figlio, come gli altri genitori non vedranno più i loro e questo mi fa male", ammette. (ANSA).