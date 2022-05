Giappone: paese Shikansen affida cura ferrovie a italiana Mermec

(ANSA) - TOKYO, 28 MAG - Il Giappone, la patria dei treni ultraveloci Shikanen e di una delle reti ferroviarie più avanzate ed efficienti al mondo, affida i servizi per la sicurezza e la diagnostica avanzata delle sua ferrovie e metropolitane alla Mermec, azienda specializzata italiana, con contratti del valore di oltre 20 milioni di euro.

L'accordo è stato firmato oggi nell'Ambasciata italiana di Tokyo alla presenza dell'Ambasciatore Gianluigi Benedetti, assieme ad alcuni dei maggiori player del panorama ferroviario, Mitsubishi Electric, Sumitomo Corporation, Mitsui Nco, Hitachi Hitech, e del comparto finanziario e industriale giapponese, tra cui la Japan International Cooperation Agency (Jica) e l'Asian Development Bank (Adb). "Siamo partiti nel 2015 nel Paese del Sol Levante e oggi firmiamo quattro importanti contratti che, sia in Giappone che assieme a partner nipponici fuori dal Giappone, mettono Mermec al centro dell'innovazione tecnologica in ambito di sicurezza ferroviaria", ha detto all'ANSA il vicepresidente agli affari internazionali di Mermec, Angelo Petrosillo.

"Mermec realizza sistemi per la misura dell'infrastruttura che servono sia alla sicurezza che al miglioramento delle manutenzioni, continua Petrosillo: "Ebbene tutto questo in Giappone ci viene richiesto sia dalle principali ferrovie, 4 su 7 - che dalle principali metro, ad esempio ad Osaka, così come dai principali partner tecnologici". Una presenza che si è consolidata nel corso degli anni e che ha portato i suoi frutti per l'azienda di Monopoli, in Puglia, che fa parte del gruppo Angel, che serve 10 dei più avanzati servizi del trasporto ferroviario dell'alta velocità a livello globale, con l'unica eccezione della Cina: "Siamo stati letteralmente messi alla prova dal cliente più esigente, la JR-West in Giappone, che opera lo Shinkansen, il treno 'ammiraglio' delle ferrovie giapponesi: abbiamo superato questa prova e oggi JR-West è il nostro principale sponsor oltre che partner".

"Continueremo ad andare all'estero con i partner e i fondi giapponesi di Jaica e di Adb, come abbiamo già fatto in India e nelle Filippine, in Tailandia e a Taiwan, attraverso una serie di scenari che stiamo elaborando in queste settimane", ha concluso Petrosillo. (ANSA).