Conference: la Roma lascia Fiumicino, nessun contatto con tifosi

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - La Roma, dopo essere stata prelevata direttamente sotto bordo dell'aereo di ritorno dall'Albania, ha lasciato intorno alle 4.40 l'aeroporto di Fiumicino sotto la sorveglianza delle forze di polizia. Lo si apprende da fonti informate.

Aperto il portellone dell'aereo è comparso capitan Pellegrini, entusiasta, con il trofeo in mano, seguito da Cristante e Mancini, oltre ad Abraham con in mano una cassa musicale. Mourinho è apparso con una sciarpa giallorossa in mano. Ovazione sotto bordo da parte di operatori aeroportuali tifosi giallorossi.

Squadra e staff sono quindi saliti a bordo del pullman ufficiale della squadra con lo slogan "Roma ha vinto" sulla livrea, che - scortato - ha lasciato lo scalo da un varco secondario. Nessun contatto diretto tra squadra e tifoseria.

Vana, dunque, l'attesa per gli oltre mille sostenitori della squadra che per ore hanno atteso all'esterno del Terminal 5.

Diffusasi la notizia che i giocatori avevano lasciato l'aeroporto, alla spicciolata sono rincasati anche i tifosi, non nascondendo un po' di delusione. (ANSA).