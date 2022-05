Senato: M5s chiede Draghi in Aula prima di Vertice Ue

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - La capogruppo di M5s, Mariolina Castellone, ha chiesto che giovedì il premier Mario Draghi venga in Aula in Senato per comunicazioni prima del vertice straordinario Europeo del 30 e 31 maggio. La richiesta è stata fatta in Aula da Castellone dopo che la Capigruppo tale comunicazioni era stata esclusa. (ANSA).