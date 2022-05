Strega Europeo 2022 vincono ex aequo Nothomb e Shishkin

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - Vincono ex aequo Amélie Nothomb con il romanzo 'Primo sangue' (Voland) e lo scrittore russo dissidente Mikhail Shishkin, con 'Punto di fuga' (21lettere) il Premio Strega Europeo 2022. I due vincitori hanno ottenuto 6 voti ciascuno su un totale di 25 espressi dalla giuria composta, come di consueto, da scrittori vincitori e finalisti del Premio Strega.

Il riconoscimento, arrivato alla nona edizione, è stato assegnato anche a Federica Di Lella e a Emanuela Bonacorsi, traduttrici dei libri vincitori, "quale segno tangibile dell'importanza che hanno le traduzioni come strumento di dialogo e di conoscenza". (ANSA).