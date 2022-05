Biden arriva in Giappone, prima volta da inizio mandato

(ANSA) - TOKYO, 22 MAG - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è arrivato in Giappone, atterrando alla base militare Usa di Yokota, a ovest di Tokyo. Durante la seconda e ultima tappa del suo viaggio in Asia, Biden, nella giornata di domani sarà ricevuto al palazzo imperiale dall'Imperatore Naruhito, e poi vedrà il premier nipponico Kishida nel corso di un incontro bilaterale, per poi presenziare martedì al vertice informale dei Quad, al quale parteciperanno anche il premier indiano Narendra Modi e il suo omologo australiano, fresco di elezione, Anthony Albanese. (ANSA).