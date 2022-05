Berlusconi,ora responsabilità di tornare in campo

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Adesso sento la responsabilità di essere ancora in campo per dare all'Italia un futuro di benessere e soprattutto di libertà". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi a Napoli dove è a pranzo in una pizzeria, prima di chiudere la convention del suo partito, prevista domani alla Mostra d'Oltremare Alla domanda se il rilancio di FI cominci da Napoli il Cavaliere ha risposto: "Il rilancio e' già partito da Roma con il mio intervento. Nove anni fa sono stato escluso e buttato fuori dal Senato. Ora ritorno in campo per la prima volta dopo tanto tempo". (ANSA).