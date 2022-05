Montecitorio a porte aperte di notte, fra arte e musica

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Una visita in notturna alla Camera dei Deputati. Se la sono goduta circa trecento persone aderendo all'iniziativa Montecitorio a porte aperte, che ieri si è svolta nell'ambito della Notte dei musei a Roma.

Le prenotazioni, gratuite, lunedì scorso sono andate esaurite rapidamente. E ieri dalle 20 alle 2 di notte, divisi in gruppi e guidati dai commessi parlamentari, i circa 420 visitatori, fra cui non pochi turisti e famiglie con bambini, hanno seguito un itinerario storico-artistico, attraverso le sale più prestigiose del palazzo, come la Sala della Lupa, quella della Regina, quella del Cavaliere e quella dedicata ad Aldo Moro, con il nuovo allestimento dopo il restauro delle Nozze di Cana, fino all'ingresso in Aula.

A fine visita, epilogo musicale in Transatlantico, con una esibizione del pianista Emiliano Toso, biologo cellulare e musicista. (ANSA).