Gerusalemme: ripresi gli scontri su Spianata delle Moschee

(ANSA) - TEL AVIV, 22 APR - Sono ripresi a Gerusalemme sulla Spianata delle Moschee (il Monte del Tempio per gli ebrei), nel terzo venerdì di Ramadan, gli scontri tra manifestanti palestinesi e polizia israeliana. Gli incidenti - dopo quelli di questa mattina presto - sono cominciati al termine delle pacifiche preghiere del pomeriggio alle quali hanno partecipato secondo alcune stime circa 150 mila fedeli musulmani, poi defluiti dalla Spianata. A quel punto - secondo la polizia - un centinaio di dimostranti hanno cominciato a tirare pietre in direzione delle forze di sicurezza e anche verso il sottostante Muro del Pianto. La polizia ha risposto lanciando granate assordanti anche con l'uso di un drone. I media israeliani hanno riferito di bandiere palestinesi e di Hamas con slogan a favore di quest'ultima che ieri aveva chiamato alla "mobilitazione a difesa della Spianata". Tra gli slogan - secondo le stesse fonti - quello di "Siamo gli uomini di Muhammed Deif" in riferimento al comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. (ANSA).