Senato: Casellati riceve Presidente slovacco Zuzana Čaputov

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha ricevuto in visita ufficiale a Roma la Presidente della Repubblica slovacca Zuzana Čaputová, più giovane presidente e prima donna nella carica del suo paese.

Al centro del colloquio le eccellenti relazioni bilaterali; gli sviluppi del conflitto in Ucraina; la condanna per la violazione dei diritti umani e per le violenze sulla popolazione civile; l'emergenza umanitaria in atto.

Il Presidente del Senato ha ringraziato la Presidente per l'impegno profuso dalla Slovacchia nell'accoglienza e nel supporto ai rifugiati. "Nei vostri centri di accoglienza c'è anche un po' di Italia" ha aggiunto il Presidente Casellati, ricordando il campo profughi costruito a Michalovce dalla Protezione civile italiana e dalla Regione Friuli Venezia Giulia e consegnato alle autorità slovacche, "esempio concreto di collaborazione e solidarietà condivise". (ANSA).