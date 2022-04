Patuanelli, presto Dl da 15mln per promozione alimenti Ig

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Poche settimane fa è stato firmato il decreto da 25 milioni di euro per la promozione sul mercato interno dei vini Dop e Igp e stiamo per predisporre un'analoga misura per gli alimenti Ig con un budget da 15 milioni di euro.

Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, nel suo video-intervento al seminario "La riforma del sistema delle Indicazioni geografiche", organizzato da Origin Italia.

Patuanelli, ha ribadito come gli sforzi dei produttori italiani debbano essere difesi da operazioni di imitazioni, evocazione, contraffazione tanto sul mercato fisico che on line. "Prosek, aceto balsamico, Bolgheri, sono solo i casi più recenti di una normativa che va potenziata e resa più rapida, efficace e uniforme. Non solo all'interno del mercato comune ma soprattutto nel mercato globale", ha detto Patuanelli, aggiungendo che i "consorzi di tutela devono essere i protagonisti del nuovo sistema di qualità europeo e garantire le tipiche azioni di tutela e promozione ma acquisire anche nuove competenze in termini di controllo dell'offerta e di commercializzazione delle produzioni".

Le riforme, ha sottolineato il ministro, "sono processi complessi ed è necessario che tutte le componenti della filiera e le istituzione facciano sistema per portare in Europa la nostra visione strategica del futuro delle Indicazioni geografiche e il gioco di squadra è decisivo per affrontare tutti i temi e le riforme che attualmente sono in discussione da parte delle istituzioni europee". (ANSA).