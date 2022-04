Gas:Cingolani,prima nave rigassificazione operativa nel 2023

(ANSA) - BARI, 09 APR - "Stiamo chiudendo attraverso Snam: il primo semestre del 2023 la prima nave sarà operativa" per la rigassificazione. Lo ha annunciato il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo al 'Live In' di SkyTg24 in diretta da Bari. "La nave - ha detto il ministro - la ormeggi dove c'è un tubo del gas e ce ne sono diversi in Italia, ci sono diversi punti di innesco". "La nave - ha rilevato - si compra o si affitta per 400-500 milioni, dà 5 mld di metri cubi l'anno e sappiamo che quando la transizione sarà andata avanti, la nave la mandi via". (ANSA).