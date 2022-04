Colussi, ripercussioni da crisi internazionale

(ANSA) - PERUGIA, 08 APR - "La grave e straordinaria congiuntura internazionale che ha pesantemente colpito l'economia nazionale e il comparto agro-alimentare creatasi a seguito dell'avvio del conflitto tra Russia e Ucraina, sta avendo, inevitabilmente, parziali ripercussioni anche sulle attività del Gruppo Colussi. Lo scorso 31 marzo l'azienda ha incontrato la rsu e le organizzazioni sindacali territoriali per illustrare le misure che saranno adottate per fare fronte alla straordinaria congiuntura economica nazionale e internazionale che ci auguriamo sia temporanea": lo ha reso noto la stessa Colussi.

"In particolare - si spiega in una nota aziendale - è stato condiviso un percorso di cassa integrazione ordinaria, e non di licenziamenti o chiusure aziendali, che ha l'obiettivo di minimizzare gli effetti legati agli incrementi speculativi dei prezzi delle materie prime e dei costi energetici attraverso un utilizzo moderato dello strumento per consentire uno spegnimento alternato e selettivo di alcune linee di produzione, in base all'approvvigionamento e alla disponibilità di materie prime e di materiali di confezionamento nonché alle mutate richieste del mercato e dei clienti. La cassa integrazione ordinaria coinvolgerà a rotazione ed in modo parziale il personale di stabilimento. L'incontro con le organizzazioni sindacali è stato anche l'occasione per rinnovare la centralità del sito di Petrignano nell'ambito della strategia industriale del Gruppo che vede confermare gli importanti investimenti sullo stabilimento e che consentiranno di rinnovare e potenziare completamente 3 delle 6 linee di produzione entro la fine dell'anno 2022". (ANSA).