Ucraina:Ciriani, gruppo Senato FdI al completo per Zelensky

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Questa mattina il gruppo di Fratelli d'Italia al Senato sarà presente al completo alla Camera per ascoltare il presidente Zelensky". Ad annunciarlo è il capogruppo di FdI al Senato, Luca Ciriani, nel corso di Radio Anch'io.

"Personalmente rispetto le decisioni che prenderanno gli altri colleghi, ma la mia convinzione è che in questo momento sarebbe sbagliato mancare a un appuntamento storico, come questo, per ascoltare le ragioni di chi vive sotto le bombe", conclude Ciriani. (ANSA).