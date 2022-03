Irlanda taglia accise su benzina e diesel

(ANSA) - BRUXELLES, 09 MAR - Il ministro delle Finanze irlandese e presidente dell'Eurogruppo, Pascal Donohoe, ha annunciato un taglio temporaneo delle accise applicate su benzina e diesel in Irlanda. "L'accisa si ridurrà di 20 centesimi per litro di benzina e 15 centesimi per il diesel a partire dalla mezzanotte di stasera. Questo significherà un risparmio di circa 12 euro per un pieno di benzina e 9 euro per il diesel", ha evidenziato Donohoe. (ANSA).