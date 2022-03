Jet veloci Francia in addestramento sulla Bosnia da lunedì

(ANSA) - BRUXELLES, 05 MAR - La Francia effettuerà voli di addestramento con jet veloci sulla Bosnia a partire da lunedì.

Lo annuncia la forza di pace dell'Unione europea in Bosnia (Eufor) riferendo di aver accettato il contributo volontario di Parigi "alla luce del deterioramento della situazione della sicurezza a livello internazionale e come misura precauzionale".

"La portaerei Charles de Gaulle sta attualmente conducendo un addestramento operativo nel Mar Mediterraneo e, da lunedì 7 marzo, il suo aereo Rafale effettuerà sorvoli dei Balcani occidentali, compresa la Bosnia-Erzegovina", afferma Eufor in una nota. (ANSA).