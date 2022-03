Ucraina: Radicali, appello per processare Putin all'Aja

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Vogliamo vedere il dittatore Putin davanti alla Corte Penale Internazionale come è stato per i gerarchi nazisti e per Milosevic". Lo dichiarano in una nota Massimiliano Iervolino, Giulia Crivellini e Igor Boni, segretario, tesoriera e presidente di Radicali Italiani che hanno lanciato una raccolta firme.

"Chiediamo - si legge nell'appello presentato online - l'incriminazione del Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin per crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione. La Corte Penale Internazionale ha avviato ufficialmente un'indagine per verificare se la Russia abbia commesso in Ucraina crimini di guerra; già 39 Stati, tra cui l'Italia, hanno sottoscritto la procedura di attivazione della Corte. Ora chiediamo un procedimento penale pubblico e trasparente che accerti le responsabilità di Vladimir Putin e di chi si è macchiato e continua a macchiarsi di crimini contro l'umanità". (ANSA).