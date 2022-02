Ucraina:M5S,risposta unanime con Ue,serve soluzione politica

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Il M5S, dopo un lungo confronto che ieri ha riunito i Vertici del Movimento, con l'audizione del Ministro degli Esteri e dei Presidenti e Capicommissione Esteri e Difesa di Camera e Senato per un totale di circa 30 partecipanti, ritiene che il precipitare degli eventi imponga una risposta unanime e univoca, all'interno di una cornice europea, anche sul piano del sostegno all'approvvigionamento militare, senza che questo sostegno significhi l'abbandono di ogni sforzo diplomatico e di ogni spiraglio di soluzione politica, che rimane l'obiettivo prioritario per il quale continueremo a lavorare con la massima concentrazione".

Si legge in una nota del M5S sulla situazione in Ucraina.

(ANSA).