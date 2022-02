Ucraina, media Kiev: Bielorussia pronta affiancare truppe russe

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - La Bielorussia sarebbe sul punto di unirsi alle truppe russe nella guerra in atto in Ucraina: lo riporta il Kyiv independent, citando non meglio precisate "fonti" e aggiungendo che l'entrata in guerra di Minsk potrebbe avvenire "nel giro di ore".

La decisione sarebbe stata presa e il primo aereo da trasporto Ilyushin Il-76 potrebbe decollare stamattina, trasportando paracadutisti. Nelle scorse ore in Bielorussia è passato un referendum costituzionale che consentirebbe alla Russia di installare armi nucleari sul suo territorio, escludendo però ogni "aggressione militare dal territorio" della Bielorussia. (ANSA).