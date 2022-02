Biden, 'completa rottura ora nelle relazioni Usa-Russia'

(ANSA) - WASHINGTON, 24 FEB - "E' una guerra premeditata da mesi": lo ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando alla nazione dalla Casa Bianca del conflitto ucraino, precisando che Putin diventerà un "paria sulla scena internazionale". Biden ha poi aggiunto che non ha "nessun piano di parlare con Putin" e "c'è una completa rottura ora nelle relazioni fra Stati Uniti e Russia".

Gli Stati Uniti rilasceranno ulteriori riserve petrolifere strategiche se servirà, ha assicurato il capo della Casa Bianca, annunciando nuove sanzioni e il bando dell'export tecnologico per punire la Russia della sua invasione in Ucraina. Nella blacklist altre quattro banche statali russe.

"Non ho sottovalutato Putin. Le sanzioni contro Putin restano sul tavolo", ha poi detto. (ANSA).