FdI: Meloni, senza di noi c.destra non vince

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Abbiamo due certezze: con l'attuale legge elettorale senza FdI non si vince in nessun collegio uninomimale; se imporranno il proporzionale Fratelli d'Italia, secondo i dati che abbiamo oggi, potrebbe affermarsi come primo partito ed essere il perno sul quale costruire un nuovo governo.

Con buona pace di chi racconta che saremmo isolati. È quanto avrebbe detto Giorgia Meloni nel corso del suo intervento alla direzione nazionale di Fratelli d'Italia. (ANSA).