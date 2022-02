Ita: Franco, al via ricerca partner, anche vendita diretta

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Oggi abbiamo illustrato al cdm il dpcm che dovrebbe essere a firma del presidente del Consiglio e dei ministri dell'Economia e dello Sviluppo per avviare il processo di ricerca di un partner per Ita. Seguiremo le usuali procedure: offerta pubblica o vendita diretta". Lo ha detto il ministro dell'economia Daniele Franco rispondendo in conferenza stampa dopo il cdm. "Non abbiamo un programma in cui predeterminiamo i tempi", ha aggiunto. Franco ha poi aggiunto che "una cosa che il dpcm fissa è la questione delle quote.

Prevediamo che in una prima fase il Mef mantenga una quota minoritaria e non di controllo di Ita, che potrà in una fase successiva essere venduta. Nella fase iniziale il governo sarà presente". (ANSA).