Oscar: Sorrentino , felicissimo, è già una grande vittoria

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "Sono felicissimo di questa nomination. Per me è già una grande vittoria. E un motivo di commozione, perché è un riconoscimento prestigioso ai temi del film, che sono le cose in cui credo: l'ironia, la libertà, la tolleranza, il dolore, la spensieratezza, la volontà, il futuro, Napoli e mia madre", commenta a caldo Paolo Sorrentino che ha avuto la nomination agli Oscar come miglior film straniero con E' stata la mano di Dio, rientrando nella cinquina.

"Per arrivare fin qui, c'è stato bisogno di un enorme lavoro di squadra. Dunque, devo ringraziare Netflix, Fremantle, The Apartment, gli attori straordinari e una troupe indimenticabile.

E poi i miei figli e mia moglie, che mi amano nel più bello dei modi: senza mai prendermi sul serio", conclude. Ora bisognerà attendere fino a domenica 27 marzo per la notte degli Oscar. (ANSA).