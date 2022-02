La Francia non chiede più il tampone ai cittadini extra-Ue

(ANSA) - PARIGI, 08 FEB - La Francia toglierà l'obbligo di presentare un tampone negativo al Covid per tutti i viaggiatori extraeuropei vaccinati: lo ha annunciato oggi il sottosegretario agli Affari europei, Clément Beaune.

"In Francia - ha dichiarato alla tv France 2 - avevamo aggiunto, nel mese di dicembre con l'ondata Omicron, dei tamponi. Annunceremo nei prossimi giorni la revoca dei test per le persone vaccinate".

Al momento, tutti i viaggiatori che entrano in Francia provenienti da un paese esterno allo spazio europeo - fra questi anche la Gran Bretagna - devono presentare un tampone molecolare o antigenico negativo effettuato nelle ultime 48 ore. In settimana, ha precisato Beaune, ci sarà un "alleggerimento" delle regole sanitarie per questi viaggiatori. (ANSA).