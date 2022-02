Papa: a preti, sognate una Chiesa italiana più fedele Vangelo

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 07 FEB - Il Papa, nell'udienza al Pontificio Seminario Lombardo di Roma, torna a chiedere impegno per eliminare le disuguaglianze: "Siate tessitori di comunione, azzeratori di disuguaglianze, pastori attenti ai segni di sofferenza del popolo". "Vi invito a chiedere a Dio di sognare la bellezza della Chiesa, la Chiesa è bella: sognare la Chiesa italiana di domani più fedele allo spirito del Vangelo, più libera, fraterna e gioiosa nel testimoniare Gesù", "una Chiesa italiana che coltivi una comunione più forte di ogni distinzione e sia ancora più appassionata ai poveri, nei quali Gesù è presente". Quindi l'invito è a non rimanere "barricati in sacrestia e non coltiviamo piccoli gruppi chiusi dove coccolarci e stare tranquilli". E anche un consiglio: "State attenti al carrierismo, alla fine non serve, non aiuta".

"Spesso, anche qui in Italia, i discorsi ecclesiali si riducono a sterili dialettiche interne tra chi è innovatore e chi conservatore, tra chi preferisce quel politico e chi quell'altro, e si dimentica il punto centrale: essere Chiesa per vivere e diffondere il Vangelo. Non preoccupiamoci dei piccoli orticelli di casa, c'è un mondo intero assetato di Cristo", ha concluso Papa Francesco. (ANSA).