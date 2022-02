Iv: Renzi, attraverseremo Italia in camper come 10 anni fa

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Italia Viva "c'è e ci sarà. Come? Ne discuteremo il 26 febbraio nella nostra Assemblea Nazionale. In tanti oggi ci cercano, per fare strada insieme, dai gruppi parlamentari nazionali ai progetti condivisi all'estero. Io dico che questo rinnovato interesse è un fatto positivo. Ma che tutto ciò che andremo a fare lo faremo dal basso, macinando chilometri sulla strada col camper, esattamente come dieci anni fa. E partendo dalla risorsa più grande: i nostri amministratori locali, i punti di riferimento sul territorio, le storie di persone che si mettono in gioco ripartendo da zero". Così il leader Iv Matteo Renzi nell'enews rilanciando l'area "riformista" di centro. (ANSA).