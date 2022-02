Energia: Salvini, Pnrr a rischio, serve dl su costi luce e gas

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "Ha ragione il ministro Cingolani! Per non mettere a rischio posti di lavoro, ripresa economica, attuazione del PNRR e risparmi delle famiglie, occorre un sostanzioso decreto per limitare gli aumenti di luce e gas, come altri Paesi europei stanno già facendo". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini commentando le parole del ministro della Transizione ecologica pronunciate al convegno "Italia Domani".

(ANSA).