Energia: Bernini (Fi),aiutare imprese e famiglie è debito buono

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "L'allarme del ministro Cingolani, secondo cui l'aumento del costo dell'energia rischia di superare l'importo del Pnrr è una doccia gelata sulle prospettive di ripresa e sulle stesse riforme di sistema. Dopo questa valutazione, cresceranno le resistenze contro il necessario scostamento di bilancio per arginare il caro-bollette, che però ha già pesantemente penalizzato la produzione industriale. Se è giusto scongiurare un cortocircuito tra deficit e mutata situazione internazionale, il governo ha però il dovere di ponderare bene se l'aiuto a imprese e famiglie per la crisi energetica sia debito buono o cattivo. Per noi è assolutamente debito buono, molto più buono del rifinanziamento del reddito di cittadinanza". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (ANSA).