C.destra: Toti, importante allargare perimetro

(ANSA) - GENOVA, 07 FEB - "Non butteremo via niente delle esperienze passate, ma credo che allargare il perimetro della nostra coalizione, coinvolgere energie nuove al governo delle nostre Regioni, delle nostre città e del Paese, costruire finalmente un'architettura politica che prenda atto dei cambiamenti che sono avvenuti in questo quadriennio di legislatura sia qualcosa di importante, vediamo dove andremo, ma sicuramente non possiamo continuare a far finta che la politica sia quella di cinque, sei, sette anni fa". Così il presidente della Regione Liguria e co-fondatore di Coraggio Italia Giovanni Toti a margine di un convegno a Genova sul Pnrr ha risposto alle domande sui tentativi di riorganizzazione delle forze centriste in parlamento. (ANSA).