Boom per la finale di Sanremo, 13,3 milioni e il 65%

(ANSA) - SANREMO, 06 FEB - Boom di ascolti per la finale del festival di Sanremo, che ha incoronato vincitori Mahmood & Blanco con Brividi: la serata ha ottenuto in media su Rai1 (dalle 21.22 all'1.48) 13 milioni 380 mila telespettatori pari al 64.9%. La prima parte (dalle 21.22 alle 23.54) ha raccolto 15 milioni 660 mila spettatori pari al 62.1% di share; la seconda (dalle 23.58 all'1.48) 10 milioni 153 mila con il 72.1%. Nella rilevazione degli ascolti l'Auditel ha scorporato la proclamazione dei vincitori: dall'1.49 all'1.56% davanti a Rai1 c'erano 6 milioni 422 mila spettatori pari al 73.4% di share.

Con questi risultati Amadeus batte ancora se stesso: l'anno scorso l'ultima serata del festival aveva fatto segnare in media 9 milioni 970 mila telespettatori con il 54.4% di share (13 milioni 203 mila telespettatori con il 49.9% di share nella prima parte, 7 milioni 730 mila con il 62.5% nella seconda).

Migliorata anche la media da record del 2020, quando l'ultima serata del festival fece segnare 11 milioni 477 mila spettatori pari al 60.6% di share (13 milioni 638 mila spettatori con il 56,8% nella prima parte, 8 milioni 969 mila con il 68.8% nella seconda). (ANSA).