Superbonus: FI, subito nuovo decreto, cantieri già bloccati

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "È necessario che il governo intervenga immediatamente per correggere le nuove norme sul superbonus e tutti i bonus edilizi perché queste rischiano di determinare una brusca frenata sull'utilizzo del sistema e già dal loro annuncio stanno bloccando i lavori in migliaia di cantieri". E' quanto chiede Forza Italia al termine di una riunione organizzata dal coordinatore dei dipartimenti, Alessandro Cattaneo, alla quale hanno partecipato il viceministro alle Attività produttive Gilberto Pichetto Fratin e i dirigenti forzisti che si occupano di casa, ambiente ed edilizia. "Questa volta non basta intervenire con emendamenti: aspettare la discussione in Parlamento significherebbe condannare a morte migliaia di aziende. Serve subito un nuovo decreto". (ANSA).