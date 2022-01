Usa: allerta maltempo per 75 milioni, attesa neve a New York

(ANSA) - NEW YORK, 28 GEN - Emergenza maltempo sulla costa orientale degli Stati Uniti: 75 milioni di americani sono in allerta per l'atteso 'bomb cyclone' che potrebbe causare abbondanti nevicate e forti venti da Charlotte a Washington fino a New York e Boston.

La tempesta si sta rapidamente rafforzando mentre si muove verso nord ed è attesa causare difficoltà nei trasporti nella giornata di sabato.

Solo a New York i meteorologi prevedono fra i 20 e i 30 centimetri di neve con venti fino a 72,42 chilometri. (ANSA).