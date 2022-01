Quirinale: Meloni, Fdi e Lega leali, gli altri no

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Fratelli d'Italia, anche alla quinta votazione, si conferma come partito granitico e leale. Anche la Lega tiene. Non così per altri. C'è chi in questa elezione, dall'inizio ha apertamente lavorato per impedire la storica elezione di un presidente di centrodestra. Le decine di milioni di italiani che credono in noi non meritano di essere trattati così. Occorre prenderne atto, e ne parlerò con Matteo Salvini, per sapere cosa ne pensa". Così il leader di FdI, Giorgia Meloni, dopo la fumata nera al quinto scrutinio che ha visto la candidata del centrodestra e presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati non raggiungere il quorum. Casellati si è fermata a quota 382 preferenze sotto dunque la soglia dei grandi elettori di Lega, FdI e FI pari a 452. (ANSA).