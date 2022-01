Spread Btp-Bund: tensione su bond europei, sale a 141 punti

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Forte tensione su tutti i titoli di Stato europei, anche per il possibile rialzo a breve dei tassi da parte delle banche centrali, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni che, dopo una partenza in calo, è salito a 141 punti base toccando anche quota 142, rivedendo così i massimi da settembre segnati ieri in chiusura di seduta.

Il rendimento del prodotto del Tesoro è all'1,38%. (ANSA).