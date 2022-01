Quirinale: Boccia (Pd),maggioranza deve proteggere governo

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "I segnali non vanno mai ignorati, di qualsiasi tipo". Lo ha detto il deputato dem Francesco Boccia, responsabile Enti locali della Segreteria nazionale del Pd, a chi gli domandava se i voti a Sergio Mattarella nelle prime votazione per il Quirinale siano un segnale."Mattarella è un presidente amatissimo, stimato. Siamo in presenza di un Parlamento frammentato, ancora senza accordo - ha osservato Boccia lasciando la Camera dopo la quarta votazione in cui il Pd ha optato per la scheda bianca -. L'indicazione di scheda bianca normalmente viene data in attesa di una mediazione che sta andando avanti. Non so francamente se ci siano anche voti del Pd" fra quelli per Mattarella, "noi abbiamo dato indicazione di scheda bianca. Questi voti danno una indicazione ma non sono una valutazione politica". "I leader stanno provando. Non è cambiato nulla. Il Parlamento era è resta frammentato. La maggioranza di governo è ampia e ha la responsabilità di proteggere il governo e l'azione di governo - ha continuato -. È quasi naturale che per trovate un accordo si debba tenere insieme la maggioranza e le opposizioni. Non è facile trovare una persona che vada bene al 100% del Parlamento. Andare avanti con colpi di maggioranza come ha provato a fare la destra nei giorni scorsi non era consigliabile. Ma le proposte per fortuna sono state fermate.

Guardando a domani, il deputato dem ha detto: "Vediamo cosa deciderà il presidente Fico con i presidenti dei gruppi, se si voterà due volte ci sarà la possibilità durante la giornata di fare ulteriori valutazioni. Però bisogna essere fiduciosi e continuare a lavorare per unire, quello che abbiamo fatto con il segretario Letta: noi abbiamo lavorato esclusivamente per tenere uniti il Parlamento e il Paese". (ANSA).