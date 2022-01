Quirinale: Taverna, Draghi rischia di essere salto nel buio

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Ci stiamo confrontando sull'evolversi di uno scenario complesso ci sono preoccupazione per un eventuale spostamento del premier da palazzo Chigi, in un momento in cui c'è una situazione che merita una grande attenzione su più fronti. Perplessità di avere una figura così importante, che sta facendo un grande lavoro, anche grazie all'aiuto di tutte le forze politiche che si sono rese disponibili dopo l'appello del presidente Mattarella, di fare un salto nel buio". Lo ha detto Paola Taverna del Movimento 5 stelle ai microfoni de La 7.

"Lasciamo lavorare i tavoli del pomeriggio - ha aggiunto -continuiamo a auspicare un nome condiviso da parte di tutte le forze politiche. La scheda bianca è stato anche un modo di dare tempo al centrodestra di esporre una rosa di nomi: nessuno pone veti su nessuno. Speriamo di portare il miglior presidente possibile". (ANSA).